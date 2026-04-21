Люди идут вдоль набережной во время курортного сезона в оккупированной Ялте 6 августа 2025 года (Фото: REUTERS)

Как российские туристы добираются до оккупированного полуострова и где строятся отели, «как в Дубае» — обо всем этом NV поговорил с крымчанами .

В туристический сезон прошлого года оккупированный Крым был заполнен российскими отдыхающими. Из-за разлива мазута с танкеров в Керченском проливе в декабре 2024 года Роспотребнадзор запретил купание и закрыл пляжи в Анапе, поэтому максимальное количество людей поехало отдыхать на полуостров.

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«А куда им еще ехать? — рассуждает крымчанин Рустем (фамилии своих собеседников NV не называет ради безопасности). — Все закрыто. В Турцию, Египет не все могут себе позволить поехать. Анапа закрыта, а Сочи дороже Крыма».

И все же даже в таких условиях крымские пляжи, по наблюдениям Рустема, не были переполнены туристами.

«Появляется информация [в российских СМИ] о нескольких миллионах туристов, — делится он собственным мнением, — но я бы не сказал, что здесь прям все битком. Думаю, курорты заполнены где-то на 60%».

Подготовка к туристическому сезону-2026 на полуострове уже стартовала. Как рассказывает Кристина, жительница Симферополя, в курортных городах все «ремонтируется, красится, туристов ждут».

«Сейчас людей убеждают, что в Анапе якобы все нормально, — добавляет она, — поэтому у меня есть надежда, что какая-то часть туристов все же поедет туда».

В то же время, по словам крымчанина Виктора, на Южном берегу Крыма многие места отдыха уже забронированы на майские праздники.

Россияне готовы ехать на отдых на полуостров даже несмотря на тяжелую логистику.

Большинство туристов едет на курорт через Крымский мост. Сейчас проезд через него происходит в штатном режиме, без особых задержек. Однако ближе к маю, продолжает Виктор, трафик возрастет — и там ожидаемо начнутся очереди на осмотрах.

В сезон, как говорят местные, на мосту можно стоять пять-шесть часов, хотя иногда очередь движется быстрее.

Все побережье Крыма активно застраивается элитными жилыми комплексами, а также отелями.

«Все „жирные“ участки на южном берегу Крыма, — рассказывает Рустем, — а может и не только на южном, а вообще вдоль моря — уже раздали, „распилили“, поделили. Повсюду реклама квартир у моря».

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Кристина, недавно посещавшая Евпаторию, говорит об аналогичной ситуации и на западном берегу. Здесь также, по ее словам, все застраивается, «как в Дубае».