Туристический коллапс в Украине: Госавиаслужба проверит самолеты, которые осуществляют нерегулярные перевозки

В скандале с массовыми задержками рейсов фигурирует и авиакомпания Bravo Airways

Госавиаслужба проведет полную техническую ревизию самолетов, которые осуществляют нерегулярные перевозки пассажиров.

Об этом сообщил министр инфрастуктуры Владимир Омелян на брифинге, пишет Укринформ.

"В течение ближайших двух недель Государственная авиационная служба проведет полную техническую ревизию тех самолетов, которые используются, прежде всего, на нерегулярных перевозках", - уточнил он.

Омелян также намекнул на наказании для компаний, если их самолеты не будут отвечать техническим требованиям и не будут устранены недостатки.

Министр также анонсировал рейтинг авиакомпаний.

"Его будут обновлять ежемесячно. Каждый гражданин, туроператор, турагентство сможет увидеть качественную аналитику", - резюмировал он.

Напомним, украинские туристы застряли в аэропортах разных стран, некоторые не могли вылететь в Украину несколько суток.

В Министерстве иностранных дел Украины настаивают, что туроператоры, из-за которых украинцы застряли в аэропортах целого ряда стран, должны понести за это ответственность.