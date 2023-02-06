От Украины в Турцию будут направлены несколько десятков спасателей — МИД 6 февраля, 23:08 Последствия землетрясения в Турции (Фото:Ihlas News Agency (IHA) via REUTERS)

Украинские спасатели отправятся в Турцию помогать в ликвидации последствий землетрясений.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

По его словам, была проведена консультация с МВД Украины. В ходе разговора было определено, что на помощь Турции будут направлены несколько десятков украинских спасателей.

Видео дня

«Мы никогда ничего не делаем такого, чтобы вредило интересам Украины. Поэтому такое количество, несколько десятков украинских спасателей смогут помочь Турции, нашему соседу, нашему другу, не навредив возможности спасательных служб в Украине», — сказал министр.

Кулеба также рассказал, что МИД получил более 20 обращений от граждан Украины, которые не могут выйти на связь со своими родственниками в Турции.

«По состоянию на данный момент у нас нет информации о пострадавших, но пока разбираются завалы, информация будет обновляться», — резюмировал Кулеба.

Инфографика: NV

6 февраля на границе Турции и Сирии, в провинции Газиантеп, произошло землетрясение — одно из самых мощных за последние 100 лет.

По состоянию на вечер 6 февраля число жертв землетрясения в Турции выросло до 2316 человек, ранены 13 293 человека.

