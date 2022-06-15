Турция получила от Швеции документ по вступлению в НАТО
Финляндия, Турция и Швейцария (иллюстративное фото) (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)
Швеция направила в Турцию документ о членстве в НАТО. Анкара считает, что скандинавская страна далека от предмета переговоров.
Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Hurriyet.
Отмечается, что сегодня глава МИД Турции провел совместную встречу с министрами иностранных дел Норвегии и Ирландии. Он резко высказался относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО.
Чавушоглу заявил, что Швеция направила письмо в Турцию, однако документ далек от ожиданий Анкары, которая требует четких обещаний.
«Мы передали НАТО и двум странам нашу обеспокоенность. Как эти две страны оправдают наши ожидания? Нам нужно договориться по этому поводу. НАТО также активно взаимодействует. Мы постоянно с ними общаемся. Меморандум о взаимопонимании поступил от НАТО. Также документ поступил от главного советника Швеции. Мы сообщили, что эти документы далеки от наших ожиданий», — отметил министр.
15 июня Турция отказалась от предложения НАТО провести трехсторонние переговоры с Финляндией и Швецией. Намеченная встреча не состоялась, сообщает FT со ссылкой на источника в Альянсе.
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