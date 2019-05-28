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Турчинов прокомментировал исчезновение техники из ситуационной комнаты АП

Вчера, 23:30
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Турчинов прокомментировал исчезновение техники из ситуационной комнаты АП - фото

Персональный сайт Турчинова

Александр Турчинов во времена работы в СНБО

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов прокомментировал исчезновение техники и серверов из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.

Турчинов, в частности, подтвердил, что оборудование исчезло из Администрации президента.

«Хочу подчеркнуть, что приведенный Данилюком видеоматериал никоим образом не имеет отношения к СНБО. Он был снят в отдельных помещениях Администрации Президента Украины (улица Банковая)», — заявил Турчинов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что правоохранительные органы будут расследовать исчезновение техники из ситуационной комнаты Администрации президента Украины.

Секретарь СНБО добавил, что из соседней комнаты вывезли серверы, на которых хранились секретные данные.

После этого пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко заявил, что вся техника была арендована на деньги Порошенко и соответственно возвращена арендодателю.

Теги:   Администрация президента Украины Александр Данилюк Александр Турчинов СНБО

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