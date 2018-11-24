Турчинов о Голодоморе: Кремль остается виновником трагедий в Украине

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что искусственный голод в Украине - один из крупнейших преступлений кремлевских палачей во главе со Сталиным.

Об этом он сообщил в своем обращении по случаю Дня памяти жертв голодоморов.

"Срежиссированной голодомор был очередным ужасным шагом тоталитарной махины, репрессивной цепью, которой пытались задушить сопротивление украинцев. Главной целью коммунистического режима было стремление полностью уничтожить традиции украинцев, нашу духовную культуру, память, подавить освободительное движение, сломить извечное стремление к свободе", - написал Турчинов.

Он подчеркнул, что, как и почти век назад, главным виновником трагедий в Украине является Кремль, обращая внимание на боевые действия, которые происходят на украинской территории сейчас.

Сегодня, 24 ноября, в мире чествуют День памяти жертв Голодомора, в результате которого погибли более 10 миллионов украинцев. Это составляет примерно четверть населения нынешней Украины. Пик Голодомора пришелся на весну 1933 года. В Украине тогда от голода умирало 17 человек ежеминутно, тысяча - ежечасно, почти 25 000 - ежедневно.