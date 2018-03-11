Тука заявил, что задержание Рубана не приведет к введению военного положения

Тука (слева) сообщил, что обращался к президенту с просьбой ввести военное положение, когда возглавлял Луганскую ОГА

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что сейчас нет смысла вводить в стране военное положение.

"Я не вижу никакой логики, зачем президенту делать это сейчас. Можно по-разному к нему относиться, но человек он достаточно умный, образованный, прекрасно выстраивает причинно-следственные цепочки. Так зачем сейчас это делать?", - заявил Тука.

Он отметил, что когда возглавлял в 2015 году Луганскую областную военно-гражданскую администрацию, то обращался к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой ввести военное положение.

Тука отметил, что задержание Владимира Рубана не подтолкнет президента Украины к подобному шагу.

Напомним, в конце 2017 года Тука инициировал создание государственного реестра разрушений в результате боевых действий на Донбассе.