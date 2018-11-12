Тука: Против организаторов фейковых выборов в ОРДЛО должны открыть уголовные дела

Против организаторов фейковых выборов в ОРДЛО должны открыть уголовные дела, заявил заместитель главы Министерства по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"В отношении организаторов, я так понимаю, будет открыт ряд уголовных дел: это и подрыв государственного суверенитета, посягательство на территориальную целостность. Относительно людей, которые обеспечивали с технической точки зрения проведение этого шоу, я думаю, будут открыты уголовные дела, но по какой мотивации - я не знаю", - сказал он в эфире 112 Украина.

Тука также добавил, что псевдовыборы в ОРДЛО фактически являются выходом из минского процесса.

"Это фактически выход из минского процесса, но какова будет реакция других стран, которые участвуют в этом процессе, - мне пока что предсказать трудно", - резюмировал он.

Псевдовыборы в "ДНР" и "ЛНР" проходили 11 ноября. Украина и мировое сообщество не признают результаты "выборов" в ОРДЛО.

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов.

На "выборах" главы " ЛНР" лидирует Леонид Пасечник, который якобы набрал 68,4% голосов по итогам "обработки" 96% бюллетеней. На "выборах" главы так называемой "ДНР" победил нынешний главарь "республики" Денис Пушилин.