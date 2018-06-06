Тука объяснил, чем грозит остановка откачки воды из шахт на Донбассе

Если из подтопленных шахт Донбасса не откачивать воду, это может привести к подтоплению территорий, проседания почв и отравление воды, рассказал заместитель министра временно оккупированных территорий Георгий Тука, передает Громадське.
"Во-первых, это подъем грунтовых вод. Это подтопление территории. То есть жилые дома, улицы, приусадебные участки могут оказаться под водой", - рассказал Тука.
Вторая опасность, по словам Туки, это возможность проседания грунтов, которая приведет к разрушению фундаментов и, соответственно, разрушению инфраструктуры.
"И третий сегмент этого неприятного опасного круга - попадание загрязненных шахтных вод. Все шахтные воды очень загрязнены химическими веществами. Попадания этих вод в те реки и озера, из которых осуществляется водозабор для использования в качестве питьевых вод", - подытожил заместитель министра.
Тука отметил, что для преодоления таких угроз на подконтрольной Украине территории Донбасса ведется постоянная работа в сотрудничестве с Министерством экологии и Министерством угольной промышленности.
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Ранее госдеп США предупредил о последствиях затопления "ядерной" шахты Юнком на Донбассе.
В Минобороны Украины заявили, что затопление оккупационными силами РФ шахты Юнком под Енакиево Донецкой области может иметь катастрофические последствия для всего региона. В советское время там проводился ядерный взрыв, последствия которого затопление шахты может серьезно усугубить.
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