Ночной удар РФ: Воздушные силы Украины уничтожили четыре крылатые ракеты и три ударных дрона

4 июня, 08:00
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Враг продолжает наносить ракетные удары по Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Враг продолжает наносить ракетные удары по Украине (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В ночь на воскресенье, 4 июня Воздушные силы Украины уничтожили четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ в Telegram.

«Оккупанты продолжают ночные атаки по территории Украины беспилотниками и крылатыми ракетами по военным объектам и объектам критической инфраструктуры», — сказано в сообщении.

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В Воздушных силах рассказали, что с 01.00 по 04.00 4 июня противник применил пять иранских ударных БпЛА Shahed-136/131 из Брянской области, а также шесть крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555 — выпущенные из шести стратегических бомбардировщиков Ту-95мс из района Каспия.

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Силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных сил уничтожено четыре крылатые ракеты и три ударных дрона.

В ночь на воскресенье, 4 июня, враг снова атаковал Украину ракетами и БПЛА. Вражеские цели в Киев не долетели.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Война России против Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины Ракетный удар

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