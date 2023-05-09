ТУ-95 и район Каспия. В Воздушных силах Украины прокомментировали ракетный удар, нанесенный Россией в ночь на 9 мая 9 мая, 10:04 Последствия ракетного удара в Киевской области (Фото:МВД)

Представитель командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат, комментируя новый ракетный удар РФ по Украине, заявил, что ночью, во вторник, 9 мая российские войска подняли самолеты стратегической авиации ТУ-95 МС.

Спикер подчеркнул, что обстрелы идут фактически каждый день, если не шахедами, то крылатыми ракетами.

«Имели вечернюю атаку около десяти часов. Восемь калибров были запущены с кораблей в Черном море, все уничтожены в зоне ответственности ОК Восток. Отработали на 100%», — сказал он в эфире телемарафона.

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Игнат заявил, что ночью противник поднял самолеты стратегической авиации ТУ-95 МС и из района Каспия было совершено 17 пусков крылатых ракет Х-101, Х-555.

«К сожалению, уничтожили не все. 14 ракет уничтожены в зоне ответственности командования Центр и одна — в зоне Юг», — сказал он.

Комментируя информацию о сбитии баллистической ракеты, Игнат заявил, что пока нет данных о сбитии такой ракеты.