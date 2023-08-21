Удары по тылам РФ и потеря Ту-22М3. Украина достигает цели: военное командование РФ под шквалом критики, боевой дух россиян деградирует — ISW 21 августа, 08:38 Российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3 пылает после удара БПЛА по авиабазе Сольцы (Фото:ВЧК-ОГПУ / Телеграм)

Атака по авиабазе Сольцы, в результате которой Россия потеряла по меньшей мере один бомбардировщик Ту-22М3, стала новым доказательством того, что удары Украины по глубокому тылу РФ достигают своей цели. Военное командование России сейчас находится под давлением недовольства как власти РФ, так и провоенного ультранационалистического российского сообщества.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

За прошедшие сутки ВСУ вели контрнаступательные действия по меньшей мере на двух участках фронта и продвинулись в районе села Работино. Геолоцированные кадры, опубликованные 19 и 20 августа, показывают, что украинские силы недавно продвинулись на восток от Работино. В Генштабе ВСУ сообщали, что украинские войска вели контрнаступательные действия на Мелитопольском (запад Запорожской области) и Бердянском направлениях (граница Донецкой и Запорожской областей). Один из известных российский «военкоров» утверждал, что силы РФ продолжают сталкиваться с проблемами возможностей для контрбатарейной борьбы на всех участках фронта, но особенно на запорожском направлении. Этот «военкор» также утверждает, что российские подразделения испытывают нехватку офицеров из-за высоких потерь, а рядовые командуют некоторыми российскими ротами, которыми должен был бы руководить младший офицер.

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Удары Украины по глубокому тылу РФ порождают недовольство в российском информационном пространстве и провоцируют критику в адрес российского военного командования — чего, вероятно, и добивается Украина. Некоторые российские «военкоры» выразили возмущение недавними ударами Украины по Крымскому мосту и призвали российские войска сделать целями ударов семьи, дома и другое имущество руководителей Украины, чтобы предотвратить дальнейшие удары по глубокому тылу России. Эти «военкоры» ссылаются на предыдущие советские и российские «карательные» стратегии в Ливане и на северном Кавказе, а один из блогеров высказал предположение, что российским чиновникам легко пренебречь необходимостью «возмездия», поскольку удары Украины напрямую не влияют на их образ жизни. Один из российских инсайдерских источников утверждал, что во время удара БПЛА по железнодорожному вокзалу Курска 20 августа не было никаких «признаков и звуков работы ПВО» — подчеркивая частые жалобы «военкоров» на то, что российские силы не способны защититься от ударов по территории РФ. Кроме того, по оценке Министерства обороны Великобритании, российское руководство, вероятно, оказывает давление на командование российских Воздушно-космических сил (ВКС) с целью улучшения работы российской противовоздушной обороны на западе РФ. Это позволяет предположить, что давление на военное командование РФ из-за возможных воздушных ударов Украины оказывают как высшее российское руководство, так и ультранационалистический информационный лагерь, подчеркивают аналитики ISW.

В частности удар БПЛА по авиабазе Сольцы вызвал волну критики в адрес Минобороны РФ со стороны российских «военкоров» и блогеров — за то, что ведомство не предотвратило вероятную атаку украинских беспилотников и преуменьшило серьезность ее последствий. Минобороны России заявило, что российские войска якобы сбили украинский беспилотник из стрелкового оружия, при этом был «поврежден» один самолет, однако пожарные якобы быстро потушили пожар. В то же время на фотографиях, опубликованных 20 августа, видно сверхзвуковой бомбардировщик дальнего радиуса действия Ту-22М3, который пылает на авиабазе Сольцы [а не просто «получил повреждения"]. При этом российский инсайдерский источник сообщил, что по словам свидетелей, огонь повредил или полностью уничтожил два самолета, а не один. Несколько российских «военкоров» утверждали, что украинские силы использовали для атаки небольшой и относительно недорогой беспилотник-квадрокоптер, и раскритиковали Минобороны России за то, что самолеты не хранятся в ангарах — отметив, что даже элементарные защитные конструкции и сетки надежны против квадрокоптеров. Повреждение или даже уничтожение двух самолетов Ту-22М3 не приведет к значимым последствиям в военном смысле, однако реакция российских «военкоров» на этот удар демонстрирует, как подобные атаки внутри РФ поддерживают более масштабные усилия Украины по деградации морального духа России.

В целом украинские удары по российским тылам показательно ухудшают моральное состояние войск РФ в Украине, что может угрожать устойчивости российской обороны на многих критических участках фронта, предполагают в ISW. Там напоминают, что российские фронтовые подразделения, в частности на юге Украины, часто сталкивались с проблемой ухудшения боевого духа после украинских ударов по тылам. Гипотетически подобные проблемы могут быстро обостриться и распространиться среди российских подразделений на передовой, если одно подразделение «сломается» под давлением, что может распространить панику и значительно снизить боеспособность других российских сил. В таком случае «разбитое» вражеское подразделение на фронте угрожало бы целостности российской линии фронта, а прорыв мог бы создать уязвимость, которой могли бы воспользоваться ВСУ. Кроме того, российским силам, вероятно, не хватает необходимых резервов для ротации или быстрой замены разбитых подразделений, как ранее оценивал ISW, что делает крайне важной задачей сохранение морального духа в российских подразделениях на передовой. Впрочем, отмечают аналитики, проблемы боевого духа россиян актуальны только в том случае, если ВСУ смогут подорвать его, сломить и воспользоваться этим. Иначе эти проблемы россиян не будут иметь особого значения. «Невозможно предсказать где и когда российское подразделение может „сломаться“ под длительным давлением — и произойдет ли такое вообще — но ВСУ готовят почву, чтобы увеличить вероятность такого развития событий», — отмечают эксперты ISW.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

Нидерланды и Дания подтвердили, что передадут Украине истребители F-16, однако не уточнили, когда именно. В ISW напоминают, что влияние истребителей F-16 на контрнаступательные операции ВСУ зависит от многих факторов, поэтому пока аналитики не дают оценку аргументам командующего Воздушных сил ВСУ Николая Олещука. Он заявил, что если бы РФ потеряла от 2% до 5% своих самолетов, это могло бы заставить войска РФ взять паузу в активном применении авиации, что позволило бы украинским силам значительно ускорить контрнаступательные операции.

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Российские войска 20 августа вели наступательные действия в районах Купянска, Кременной, Бахмута, на линии Авдеевка — Донецк и незначительно продвинулись в районе Бахмута.

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