Ту-22М3: чем опасен российский сверхзвуковой самолет, носитель ракет Х-22, которые запускают по украинским городам 25 мая, 08:04 Взлет российского Ту-22М3 (Фото:Минобороны РФ)

За взлетами Ту-22М3 с российских аэродромов, как правило, следует объявление воздушной тревоги во многих регионах Украины. Этот устаревший, но все еще смертоносный самолет использует ракеты Х-22, перехват которых крайне сложен для украинской ПВО.

NV рассказывает об основных характеристиках Ту-22М3.

Самый секретный

До 1992 года в печати не было ни одного упоминания об «Изделии 45» — так в СССР называли дальние сверхзвуковые ракетоносцы-бомбардировщики с изменяемой стреловидностью крыла семейства Ту-22М. Затем гриф особой секретности был снят, но до сих пор существенная часть информации о проекте отсутствует.

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Известно, что Ту-22М3 в конце 1970-х пришел на смену Ту-22М2. У той модели, по данным российских военных историков, имелось немало принципиальных недостатков; кроме того, их массовое серийное производство было запрещено по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ОСВ-2) 1979 года.

Первый полет Ту-22М3 совершил 20 июня 1977 года, с 1978-го запущен в серийное производство на Казанском авиазаводе имени Горбунова. В 1993 году выпущен последний экземпляр.

Точно неизвестно, сколько исправных Ту-22М3 находится на вооружении армии страны-агрессора сегодня. Эксперт Том Купер считает, что всего таких машин в середине 2010-х годов осталось не больше 60, из них половина — в состоянии боевой готовности.

Самолеты базируются на аэродромах Оленья, Шайковка, Белая и Дягилево. В декабре 2022 года как минимум один Ту-22М3 был серьезно поврежден после атаки беспилотников по Дягилево — после этого агрессор переместил свою стратегическую авиацию на другие локации.

Основные характеристики

Экипаж: 4 человека

Размах крыла: от 23,3 до 34,3 м в зависимости от угла стреловидности

Длина: 42 м

Высота: 11 м

Взлетная масса: 112 т

Предельная перегрузка: 2,5 g

Максимальная скорость на высоте: 2300 км/ч

Крейсерская скорость: 930 км/ч

Потолок высоты: 13,3 км

Дальность полета: 6800 км



Для чего создавался

Если вкратце — для ядерной войны. Сверхзвуковой ракетоносец должен был в условиях конфликта сверхдержав выпустить сразу три гиперзвуковые ракеты Х-22 по американскому авианосцу с расстояния не менее 600 км.

Погрешность ракет (круговое отклонение) была колоссальной, сказал Настоящему времени военный эксперт Павел Лузин. «Это ракета, которая наводится на авианосец — на огромную груду железа, металла, стали, на то, что видно головке самонаведения. Эта ракета в основном предполагалась в ядерном исполнении. Плюс-минус 200−300 метров — какая, в общем-то, разница?!» — прокомментировал он.

Также Ту-22М3 может нести до 12 тонн свободно падающих бомб, один залп способен накрыть площадь, равную 35 футбольным полям. В отличие от Ту-22М2, может одновременно применять крылатые ракеты и бомбы.

Ту-22М3 и его вооружение / Фото: Минобороны РФ

Боевые вылеты Ту-22М3 были относительно успешны в Афганистане и Сирии, где не было современной ПВО. Но уже в ходе войны в Грузии 2008 года одна из машин была сбита сразу после бомбометания — и полеты дальней авиации на том прекратились до конца конфликта.

В ходе полномасштабного вторжения в Украину

В апреле 2022 года, по информации Института изучения войны, Ту-22М3 бомбили завод Азовсталь, где держал оборону гарнизон Мариуполя. Но в основном РФ применяет эти самолеты как ракетоносцы, запуски ракет Х-22 происходят в глубоком тылу, где нет риска поражения самолета украинским истребителем или наземной ПВО.

Как указал в интервью NV эксперт, исследователь истории авиации Михаил Жирохов, россияне совершают пуски либо из Астраханской области над полигоном, где нет людей, либо над Каспийским морем, что связано с особенностями Х-22. «Это очень старая ракета, в которой используется жидкое ракетное топливо. К тому же оно настолько высокотоксичное, что во время заправки ракеты техники должны надевать общевойсковой защитный комплект с противогазом. В то же время это ракетное топливо нестабильно. А больше всего отказов ракет происходит именно во время пусков. То есть, проще говоря, у Х-22 может не завестись двигатель», — отметил он.

Известны и случаи захода Ту-22М3 на пуски в акватории Азовского моря.

Мощная (960 кг взрывчатки), но крайне неточная ракета Х-22 дважды становилась причиной массовой гибели мирных жителей Украины.

27 июня 2022 года — удар по торговому центру Амстор в Кременчуге, погибло 22 человека, более 60 ранено. Две ракеты, вероятно, были нацелены на завод Кредмаш, но устаревшая электроника определила как цель здание супермаркета по соседству.

14 января 2023 года — одна ракета поразила жилую многоэтажку на Набережной Победы в Днепре, 46 погибших, 75 пострадавших. Подъезд полностью уничтожен. Х-22 тогда использовались для ударов по украинской энергетической инфраструктуре, однако рядом с домом никаких энергетических объектов нет.

Плюсы и минусы

До сих пор достоверных данных о сбивании Х-22 нет — до весны 2023 года они были слишком быстры для украинской ПВО. Однако поступление на вооружение современных западных систем (Patriot, SAMP/T, Iris-T) ставит неуязвимость этих российских крылатых ракет под вопрос.

Кроме того, такие ракеты уже давно не выпускаются, а о сколь-нибудь серьезном арсенале пришедших им на смену Х-32 ничего неизвестно.

Если говорить о носителях ракет, то жизненный ресурс фюзеляжей подходит к концу (самой «молодой» машине уже 30 лет). Слабым местом Ту-22М3 считается двигатель: только в 2019 году зафиксированы две аварии во время полетов в районах Астрахани и Мурманска, как минимум трое пилотов погибли.

Самолет следующей серии, Ту-22М3М, пока существует только в одном экземпляре.