Цветение cакуры в Мукачево можно будет наблюдать онлайн

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Первая сакура зацвела 6 апреля
Фото: Mukachevo.net

Первая сакура зацвела 6 апреля

Руководитель туристического инфоцентра города Мукачево Максим Адаменко заявил, что с 10 апреля можно будет онлайн наблюдать за цветением "бешеной сакуры" в Мукачево.

Специально для этого будет установлена веб-камера, передает Громадське.

"Мы во вторник устанавливаем камеру возле одной из лучших сакур города, и можно будет онлайн на странице сайта наблюдать, в каком состоянии находятся сакуры в Мукачево", - заявил Адаменко.

Он отметил, что массовое цветение сакур стоит ожидать в мае.

Напомним, 6 апреля в центре города Мукачево Закарпатской области зацвела первая сакура.

 

 

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