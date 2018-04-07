Цветение cакуры в Мукачево можно будет наблюдать онлайн

Руководитель туристического инфоцентра города Мукачево Максим Адаменко заявил, что с 10 апреля можно будет онлайн наблюдать за цветением "бешеной сакуры" в Мукачево.

Специально для этого будет установлена веб-камера, передает Громадське.

"Мы во вторник устанавливаем камеру возле одной из лучших сакур города, и можно будет онлайн на странице сайта наблюдать, в каком состоянии находятся сакуры в Мукачево", - заявил Адаменко.

Он отметил, что массовое цветение сакур стоит ожидать в мае.

Напомним, 6 апреля в центре города Мукачево Закарпатской области зацвела первая сакура.