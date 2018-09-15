15 сентября 2018, суббота

"Тщеславие светской власти под видом священнодействия". В УПЦ КП прокомментировали решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

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Такое решение РПЦ может быть оправдано серьезными нарушениями богословского характера

Такое решение РПЦ может быть оправдано серьезными нарушениями богословского характера

Украинская православная церковь Киевского Патриархата осудила решение Синода Русской православной церкви о расторжении молитвенного общения со Вселенским патриархом.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской Патриархии.

"Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения)", - говорится в сообщении.

Также в УПЦ КП отметили, что Вселенский патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав Киевской Митрополии.

"Известно и очевидно, что со времени Оскольдового (середина IX в.) и Владимирова (кон. Х в.) крещения, Русь-Украина имела каноническую и иерархическую связь со Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Известно и очевидно также, что первый канонически признан Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией ІІ в конце XVI в., то есть более чем на шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии", - говорится в заявлении.

В УПЦ добавляют, что, поступив так, Московский Патриархат "фактически приравнял внешнюю, мирскую сторону жизни церкви, к сущностной, таинственной стороны, приравнял вопрос руководящих прав и власти иерархов - к единству во Христе", тем самым доказав, что "у нынешнего руководства Московского Патриархата закрадывается, под видом священнодействия, тщеславие светской власти ".

Напомним, 14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время  богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви.

Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла Александр Волков заявил, что прекращение поминовения означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.

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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.

Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.

По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.  

РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения. 

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.

В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.

Отвечая на угрозы РПЦ прекратить все отношения с Фанаром, представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов заявил, что прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за прихоти Москвы.

Также он добавил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московскому патриархату.

Кроме того, Вселенский патриархат опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.

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