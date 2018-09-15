"Тщеславие светской власти под видом священнодействия". В УПЦ КП прокомментировали решение РПЦ о разрыве отношений с Константинополем

Украинская православная церковь Киевского Патриархата осудила решение Синода Русской православной церкви о расторжении молитвенного общения со Вселенским патриархом.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской Патриархии.
"Прекращение молитвенного поминовения одним Предстоятелем Церкви другого Предстоятеля Церкви и разрыв евхаристического общения между иерархами может быть оправдан серьезными нарушениями богословского характера (проповедь и распространение ереси или иного лжеучения)", - говорится в сообщении.
Также в УПЦ КП отметили, что Вселенский патриарх никогда никому не передавал своих канонических прав Киевской Митрополии.
"Известно и очевидно, что со времени Оскольдового (середина IX в.) и Владимирова (кон. Х в.) крещения, Русь-Украина имела каноническую и иерархическую связь со Вселенским Константинопольским Патриаршим престолом, как со своей Церковью-Матерью. Известно и очевидно также, что первый канонически признан Вселенским Православием Предстоятель Московского Патриархата был поставлен Константинопольским Патриархом Иеремией ІІ в конце XVI в., то есть более чем на шесть столетий позже времени образования Киевской Митрополии", - говорится в заявлении.
В УПЦ добавляют, что, поступив так, Московский Патриархат "фактически приравнял внешнюю, мирскую сторону жизни церкви, к сущностной, таинственной стороны, приравнял вопрос руководящих прав и власти иерархов - к единству во Христе", тем самым доказав, что "у нынешнего руководства Московского Патриархата закрадывается, под видом священнодействия, тщеславие светской власти ".
Напомним, 14 сентября Синод РПЦ принял решение прекратить участие в структурах под главенством Константинопольского патриархата и поминовение Вселенского патриарха Варфоломея во время богослужений на фоне подготовки Фанаром автокефалии Украинской церкви.
Пресс-секретарь главы РПЦ Кирилла Александр Волков заявил, что прекращение поминовения означает, что Кирилл перестанет произносить имя патриарха Константинопольского Варфоломея во время литургии, то есть перестанет за него молиться на главном в церкви богослужении.
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7 сентября Вселенский патриарх Варфоломей І назначил в Киев двух экзархов в рамках подготовки к предоставлению автокефалии Украинской Церкви. Личными представителями патриарха назначены архиепископ Даниил Памфилийский из США и епископ Иларион Эдмонтонский из Канады.
Епископ Константинопольской православной церкви, митрополит Галльский Эммануил заявил, что назначенные в Киев экзархи помогут проложить путь к автокефалии.
По словам Эммануила, Константинопольский патриархат, как материнская церковь, после глубокого анализа вопроса, решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви, и добавил, что митрополит Киевский канонически подчинялся Вселенскому патриарху.
РПЦ выразила резкий протест в связи с назначением константинопольских экзархов, назвав это "вторжением на свою каноническую территорию" и пригрозила разрывом евхаристического общения.
Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет ожидает создания единой поместной церкви в Украине до конца 2018 года.
В УПЦ МП уже заявили, что не признают поместную Украинскую православную церковь после дарования ей томоса от Вселенского патриарха.
Отвечая на угрозы РПЦ прекратить все отношения с Фанаром, представитель Константинопольского патриархата, архиепископ Телмисский Иов заявил, что прекращать евхаристическое общение нужно по уважительным, догматическим причинам, а не из-за прихоти Москвы.
Также он добавил, что Фанар никогда не давал томоса об автокефалии Московскому патриархату.
Кроме того, Вселенский патриархат опубликовал оригиналы документов Собора УПЦ 1991 года в поддержку автокефалии. В аннотации к публикации указано, что документ опубликован на фоне заявлений, что якобы украинские иерархи (УПЦ МП – Ред.) никогда не хотели автокефалии.
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