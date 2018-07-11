Центр Киева заблокировали владельцы авто на еврономерах

В центре Киева владельцы авто на еврономерах проводят масштабную акцию протеста.

Как сообщает ТСН, в столицу съехались митингующие со всей Украины. Правительственный квартал, улица Грушевского и Европейская площадь заблокированы с 6:00 утра. Владельцы машин оставляют их на улицах.

По словам участников протеста, акция может длиться несколько дней. Митингующие требуют прекратить проверки авто на еврономерах патрульными.

Отмечается, что с утра среды, 11 июля, полиция проверяет всех, кто едет на акцию протеста. Правоохранители изымают колеса, которые находят в машинах.

Из-за масштабного протеста в Киеве образовались пробки.

Невозможно проехать по Грушевского от станции метро Арсенальная и до Крещатика. Также движение затруднено на Крещатике до Бессарабской площади и на улице Бассейной.

Участники акции собираются под Радой.

Напомним, 5 июля стало известно, что Национальная полиция получила возможность отслеживать сроки пребывания в Украине автомобилей на еврономерах и применять санкции к нарушителям.

В мае 2017 года премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что правительство готово принять участие в подготовке изменений в законодательство, касающиеся автомобилей с иностранной регистрацией.

Сейчас для граждан Украины невозможна регистрация ввезенных из-за границы авто, не соответствующих стандартам Евро-5. Это означает невозможность регистрации автомобилей старше 2010 года выпуска (когда начал действовать этот стандарт) - независимо от их технического состояния.