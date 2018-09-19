Центр Киева стоит в пробках из-за протеста владельцев авто на еврономерах

В центре Киева под зданием Кабинета министров владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию протеста.
Как сообщает Информатор, водители собрались в связи с заседанием правительства, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну. Владельцы авто на еврономерах переживают о дальнейшей судьбе принятия решения.
Из-за акции владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется Крещатик в сторону Европейской площади.
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