19 сентября 2018, среда

Центр Киева стоит в пробках из-за протеста владельцев авто на еврономерах

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Владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию под Кабмином
Фото: Информатор

Владельцы автомобилей на еврономерах проводят акцию под Кабмином

В центре Киева под зданием Кабинета министров владельцы автомобилей на еврономерах устроили акцию протеста.

Как сообщает Информатор, водители собрались в связи с заседанием правительства, на котором будут вносить правки в два законопроекта №8487 и №8488, которые позволят растаможить их автомобили и снизить налоговую нагрузку при ввозе всех применяемых иномарок в страну. Владельцы авто на еврономерах переживают о дальнейшей судьбе принятия решения.

Из-за акции владельцев автомобилей на еврономерах затруднен проезд по улице Михаила Грушевского, на Европейской площади, а также частично тянется Крещатик в сторону Европейской площади.

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