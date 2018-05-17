Центр Киева стоит в пробках, общественный транспорт курсирует без соблюдения графика

С утра четверга, 17 мая, центр Киева стоит в пробках.

По данным сервиса Google Maps, по состоянию на 12:00 движение затруднено на улице Михайловской, Владимирской, Прорезной, Шелковичной, Мечникова, Бассейной, Грушевского, бульваре Шевченко и других.

В связи с этим Киевпасстранс сообщил о движение общественного транспорта без соблюдения графика.

"Введено оперативное положение 4 (без соблюдения графика движения) на маршрутах 24, 62, 114 по ул. Владимирская, ул. Набережно-Крещатицкая, Почтовой площади", - уточнили в компании.

Причиной масштабных пробок может быть подготовка столицы к финалу Лиги Чемпионов.

Ранее сообщалось, что в Киеве до 30 мая перекрыли часть Крещатика от улицы Богдана Хмельницкого до Майдана Незалежности. На главной улице столицы началось обустройство фан-зоны к финалу Лиги Чемпионов, она рассчитана на 20 тысяч болельщиков.

С 16 по 31 мая на улицах Владимирской и Михайловской временно запретили парковать машины.

Финальный матч Лиги чемпионов, в котором сыграют испанский Реал и английский Ливерпуль, пройдет на НСК Олимпийский 26 мая.

На время финала будет перекрыто движение в полуторакилометровой зоне вокруг стадиона.

Перед началом матча на НСК Олимпийский споет известная британская певица Дуа Липа.