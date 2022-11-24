В Горловке тела вагнеровцев пакуют в мешки и увозят в неизвестном направлении — Генштаб
Тела вагнеровцев из Горловки вывозят в неизвестном направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)
Во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинскому персоналу больниц приказали изымать документы погибших наемников частной военной компании Вагнера.
Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 24 ноября.
Судмедэкспертизы трупов вагнеровцев проводить тоже запретили.
Трупы пакуют в санитарные мешки для транспортировки и увозят в неизвестном направлении.
18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера.
Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.