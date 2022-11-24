В Горловке тела вагнеровцев пакуют в мешки и увозят в неизвестном направлении — Генштаб 24 ноября, 08:39 Тела вагнеровцев из Горловки вывозят в неизвестном направлении (Фото:Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины)

Во временно оккупированной Горловке Донецкой области медицинскому персоналу больниц приказали изымать документы погибших наемников частной военной компании Вагнера.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба по состоянию на четверг, 24 ноября.

Судмедэкспертизы трупов вагнеровцев проводить тоже запретили.

Трупы пакуют в санитарные мешки для транспортировки и увозят в неизвестном направлении.

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18 ноября Генштаб ВСУ сообщил, что в Белгородской области начали активно вербовать работников промышленных предприятий в ЧВК Вагнера.

Представитель пресс-службы Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов ранее говорил, что ЧВК Вагнера, которая задумывалась как «элитное подразделение», используется кремлевским режимом как пушечное мясо.

