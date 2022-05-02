«Чтоб народ не ох**вал»: тела военных РФ возят небольшими партиями и только ночью — аудиоперехват 2 мая, 11:56 Цей матеріал також доступний українською Потери РФ в Украине составляют уже более 23 тысяч человек (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Российское военное командование специально перевозит трупы своих военных, убитых в Украине, небольшими партиями, чтобы скрыть масштабы потерь.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом свидетельствует очередной аудиоперехват телефонных разговоров военнослужащих ВС РФ, обнародованный СБУ в понедельник, 2 мая.

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«Их долго очень из Джанкоя везут. Их маленькими пачками везут, понял? Чтоб народ не ох**вал. Вот поэтому. И ночью, понимаешь? Вот че», — объяснил один из оккупантов.

Согласно данным Генштаба ВСУ, на сегодняшний день потери российских войск в Украине составляют уже более 23 тысяч человек.

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