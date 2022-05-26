В Укрзализныце предложили матерям российских оккупантов бесплатно приехать за телами своих сыновей 26 мая, 14:00 Цей матеріал також доступний українською В разных областях Украины УЗ хранит 270 тел мертвых оккупантов в вагонах-рефрижераторах (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Укрзализныце предложили матерям российских оккупантов бесплатные билеты, чтобы забрать тела своих сыновей из Украины.



Война России против Украины — главные события 26 мая

Глава правления УЗ Александр Камышин в интервью Медузе рассказал, что у разных областях Украины в вагонах-рефрижераторах хранится 270 тел мертвых оккупантов.

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При этом на поддержание необходимой температуры в них за день может уходить около 100 литров дизельного топлива.

«Мы готовы бесплатные билеты дать тем российским матерям, которые приедут забирать тела своих детей. Сделаем все бесплатно: довезем-отвезем, отдадим. Нам чужого не надо», — отметил Камышин.

По его словам, Украина ждет обращения от российских властей или матерей погибших, чтобы передать им тела. Однако таких запросов не поступало.

Камышин предполагает, что это может быть связано с тем, что многие матери в РФ даже не догадываются о том, где находятся их сыновья.

Ранее глава военно-гражданского сотрудничества Владимир Лямзин сообщил, что разных регионах Украины находятся несколько рефрижераторных поездов, где хранятся тела российских захватчиков. В частности, несколько сотен тел хранятся и на объекте на окраине Киева.

19 мая Укрзализныця через соцсети обратилась к РФ с просьбой забрать тела военных.

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