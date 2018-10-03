Труханову вручили обвинительный акт по делу завода Краян

Фигурантам уголовного производства о коррупционных схемах Одесского городского совета при приобретении здания обанкротившегося завода Краян вручили обвинительные акты.

Об этом сообщили в Национальном антикоррупционном бюро Украины.

В течение 28 сентября - 3 октября обвинительные акты вручили мэру Одессы Геннадию Труханову, его заместителю, председателю постоянной комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского горсовета, директору департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, заместителю директора департамента коммунальной собственности Одесского горсовета, директору частной компании-продавца здания, представителю компании продавца здания и оценщику.

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Действия всех восьми подозреваемых квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением в особо крупных размерах, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 12 лет.

Кроме того, директора частной компании-продавца здания обвиняют также в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.205 и ч.2 ст.15, ч.3 ст.209 УК Украины (фиктивное предпринимательство и покушение на легализацию средств, полученных преступным путем).

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Напомним, мэра Одессы Геннадия Труханова НАБУ обвиняет в растрате при покупке здания для так называемой Европейской мэрии. Город заплатил за здание 185 млн грн, тогда как незадолго до этого его приобрели за 11,5 млн грн.