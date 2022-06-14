В Одессе переименуют все улицы, чьи названия связаны с РФ 14 июня, 01:27 Цей матеріал також доступний українською Ряд улиц в Одессе сменят название (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявил, что в городе переименуют все улицы, названия которых связаны со страной-агрессором Россией.

«И с каждым днем слова „братский народ“ выглядят все лицемернее и циничнее. Одесса понесла свои потери в этой войне. И мы не желаем иметь ничего общего с государством, которое сегодня пытается стереть наш город, нашу страну с лица земли. В частности, речь идет о названиях одесских улиц, которые никак не связаны с историей Одессы!», — заявил Труханов.



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В частности, будут переименованы улицы Новомосковская, Бородинская, Курская, Воронежская, Чапаева и другие. Также названия 24 улиц будут переведены на украинский язык.

«Что касается событий нынешней войны, то я считаю, что в новейшую историю Одессы и Украины должны быть вписаны имена и страны, которые так или иначе ведут нас к Победе. Что в Одессе может — и должна! — появиться улица Героев Мариуполя, площадь Великобритании», — заявил Труханов.

Во Львове 24 мая специальная рабочая группа утвердила окончательный перечень улиц, имеющих отношение к российской топонимике, к переименованию. Их будет не 30, как предполагалось ранее, а 53.



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