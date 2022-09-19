Памятник Екатерине в Одессе. Труханов предложил создать парковый комплекс «Имперского и Советского прошлого»

19 сентября, 01:37
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Митингующие требуют снести памятник Екатерине II (Фото:culturemeter_od/Twitter)

Митингующие требуют снести памятник Екатерине II (Фото:culturemeter_od/Twitter)

Комментируя призывы и петиции о сносе памятника Екатерине II в Одессе, мэр города Геннадий Труханов заявил, что поддерживает создание паркового комплекса «Имперского и Советского прошлого».

«Уверен, что в Одессе должен быть создан единый парковый комплекс „Имперского и Советского прошлого“. Куда должна быть перемещена часть архитектурных памятников Одессы», — заявил мэр.

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Одесские власти планируют обсудить судьбу памятника Основателям Одессы, ключевой фигурой которого является российская императрица Екатерина II, с общественностью города: сначала провести интернет-конференцию 19 сентября, а затем электронный опрос одесситов.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к городскому совету Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника российской императрице Екатерине II.

https://www.youtube.com/watch?v=4CuakSBpDp8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Одесса Памятники Памятник Геннадий Труханов Дерусификация

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