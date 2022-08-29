Труханов не хочет сносить памятник Екатерине II и считает, что с РФ нужно искать компромиссы

29 августа, 16:55
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Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Геннадий Труханов (Фото:Геннадий Труханов/Facebook)

Мэр Одессы Геннадий Труханов считает, что в войне с Россией Украине нужно искать компромиссы. Он также выступил против сноса памятника Екатерине II.

В интервью Corriere della Sera он заявил, что в войне с РФ «важно действовать политически, ведь на кону жизни миллионов людей». Он подчеркнул, что мечтает о возвращении всех оккупированных территорий, но считает, что «надо шаг за шагом договариваться, постепенно искать компромиссы, избегать конфронтации».

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Также Труханов объяснил, почему не хочет сноса памятника Екатерине II.

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«Я против сноса статуй. Даже если мы разрушаем памятники, история не меняется. Знаю, что собрана петиция с 25 тысячами подписей, но я жду. С такой логикой мне тоже убрать памятник Пушкину или Гагарину? Это бессмысленно», — убежден Труханов.

Мэр считает, что Путин еще попытается захватить Одессу. По словам мэра, российский диктатор не бомбит этот город, как Харьков, так как хочет получить его целым. Однако одесский мэр уверяет, что верит в украинскую победу.

https://www.youtube.com/watch?v=MvuGzK14j3s
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Одесса Российская агрессия Памятники Геннадий Труханов Снос памятников Война России против Украины

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