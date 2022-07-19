Законодательные изменения. Принят законопроект по оптимизации трудовых отношений 19 июля, 00:59 Владимир Зеленский подписал Закон об оптимизации трудовых отношений (Фото:pressfoto / Freepik)

Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект Закона о внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений.

В частности, законом № 7251 предусматривается:

1) установить, что во время объявления военного или чрезвычайного положения все сообщения и документы по трудовых отношений, приказы (распоряжение) владельца или уполномоченного им органа могут осуществляться и вестись в электронной форме с использованием технических средств электронных коммуникаций или путем отправки электронных носителей, на которых записан этот документ, в соответствии с законодательством в сфере электронного документооборота;

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2) предусмотреть порядок прекращения трудового договора с работником или физическим лицом, использующим наемный труд в случае их смерти, признания судом безвестно отсутствующими или объявления умершими;

3) ввести дополнительное основание для расторжения трудового договора — отсутствие работника на работе и информации о причинах такого отсутствия более четырех месяцев;

4) ввести дополнительное основание для увольнения работника — невозможность обеспечивать работнику условия труда вследствие того, что необходимые для выполнения работы указанным работником производственные, организационные, технические мощности, средства производства или имущество собственника или уполномоченного им органа уничтожены в результате боевых действий, а также ввести особую процедуру увольнения таких работников;

5) оставить за участниками боевых действий, пострадавшими участниками Революции Достоинства, лицами с инвалидностью в результате войны право на ежегодный дополнительный отпуск продолжительностью 14 дней;

6) возместить работникам и работодателям связанных с трудовыми отношениями денежных сумм, утраченных в результате вооруженной агрессии по отдельному механизму;

7) разрешить осуществлять внеплановые меры государственного контроля за соблюдением законодательства о труде в период военного положения;

8) установить срок, когда должна быть выплачена заработная плата за время отпуска, а именно не позднее последнего дня, предшествующего дню начала отпуска;

9) конкретизировать порядок регламентации рабочего времени и времени отдыха в период действия военного времени, в частности, в отношении категорий работников, которым может быть увеличена продолжительность работы в течение недели, уточнить порядок предоставления ежегодного основного отпуска;

10) определить понятие совместительства;

11) определить особенности прохождения службы государственных служащих и должностных лиц органов местного самоуправления в период действия военного положения;

12) уточнить порядок увольнения работников, в том числе массового увольнения;

13) увеличить оплату труда в размере, увеличенном пропорционально увеличению нормы труда, на период действия военного положения;

14) уточнить норму об уведомлении работника об изменении существенных условий труда и условий оплаты труда в период действия военного положения;

15) предоставлять в течение периода действия военного положения в обязательном порядке работнику, который выехал за пределы территории Украины или получил статус внутренне перемещенного лица, отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью не более 90 календарных дней.

Напомним, Рада в первом чтении проголосовала за освобождение от призыва родственников погибших на войне.

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