Трудовое рабство. Какие виды эксплуатации украинцев являются самыми распространенными

В трудовое рабство попадали не только украинцы, выезжавшие за границу

Более 200 тыс. украинцев побывали в рабстве с тех пор, как Украина стала независимой, рассказала координатор по превентивной работе международной общественной организации Кампания А21 Валерия Стегний. Об этом - в сюжете Радио НВ.

Данные об украинцах, которые попадали в рабство, приводит Международная организация по миграции. Современные проявления этого явления, по словам Стегний, это трудовое рабство, незаконное курьерство, сексуальная эксплуатация, принудительное попрошайничество и торговля органами.

Ранее наиболее популярной формой бесправных отношений, в которые попадали украинцы, была сексуальная эксплуатация, участие в порнографической индустрии. Но в последние четыре года трудовая эксплуатация стала наиболее популярной.

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В незаконную трудовую эксплуатацию мужчины попадают чаще, чем женщины, рассказала Стегний. В трудовое рабство попадали не только украинцы, которые выезжали за границу. Случаи были зафиксированы в Одесской, Ровенской и Винницкой областях.

Больше всего украинцы попадают в рабство в России, Польше, Чехии и Германии, рассказала Стегний. По данным полиции, украинцы также попадают в трудовое рабство в Турции, странах Азии и даже США.

О торговле людьми в мире

По данным Европола и ООН, ежегодно в Европу контрабандным путем переправляют 4 млн человек. По оценкам госдепартамента США, в современном рабстве находятся 27 млн ​​человек. По другим данным, 200 млн человек.

Доходы от торговли людьми ежегодно достигают 7 млрд долларов. По данным Международной организации труда, более 40 млн человек в 2016 году стали жертвами торговли людьми. Большую долю от общего количества людей, пострадавших от рабства, составляют женщины и девушки.

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Торговля людьми преследуется в соответствии с национальными законодательствами стран. Предупреждает ее и ряд международных конвенций, договоров и протоколов. Согласно украинскому законодательству, за такое преступление предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Вербовщики и преступное курьерство

Одна из современных форм трудового рабства - это преступное курьерство. За такую ​​деятельность в других странах в местах содержания или лишения свободы находятся до 3 тыс. украинцев. Только в России таких 2 тыс., рассказала юрист общественной организации Ла Страда-Украина Анна Саенко.

Пострадавшие от торговли людьми имеют право на материальную поддержку, медицинскую, правовую и социальную помощь

Уже полтора года Соломенский суд рассматривает так называемое дело вербовщиков. Объявления о работе курьером, которая оказалась доставкой наркотиков, размещали даже в киевском метрополитене и газетах, говорит Саенко.

В прошлом году нескольких украинцев удалось вернуть из Бразилии. Продолжается дело о украинце, который попал в похожую ситуацию в Таиланде. По словам Саенко, пострадавшие зачастую не сообщают, куда они едут, поэтому искать их сложно.

Летом в Одесской области освободили 30 человек, которых привлекли к трудовому рабству. В сентябре на Прикарпатье освободили более 30 человек, которых удерживали в течение двух лет, в числе которых трое детей.

Два года назад правительство утвердило программу противодействия торговле людьми на период до 2020 года. Пострадавшие имеют право на получение соответствующего статуса, на единовременную материальную поддержку, а также на медицинскую, правовую и социальную помощь. Для получения статуса нужно обратиться к местной государственной администрации.