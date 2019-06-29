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Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве около 100 человек по всей Украине

Вчера, 16:01
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МВД

Полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором

Полиция Донецкой области разоблачила сеть «реабилитационных центров», в которых содержались в трудовом рабстве около 100 человек.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.

В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекли деятельность трех таких центров — в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.

«Установлен организатор группы — гражданин РФ», — отметили в МВД.

Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.

Теги:   Полиция Гражданин РФ Эксплуатация Рабство

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