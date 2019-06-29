Гражданин РФ удерживал в трудовом рабстве около 100 человек по всей Украине
Полиция Донецкой области разоблачила сеть «реабилитационных центров», в которых содержались в трудовом рабстве около 100 человек.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
Преступная группировка действовала по всей Украине под видом благотворительной организации. Людей с наркотической и алкогольной зависимостью незаконно удерживали и заставляли выполнять тяжелую работу.
В ходе спецоперации полиция совместно с пограничной службой пресекли деятельность трех таких центров — в Мариуполе, Львовской и Ивано-Франковской областях.
«Установлен организатор группы — гражданин РФ», — отметили в МВД.
Во время масштабных следственно-оперативных мероприятий полицейские установили 12 участников организации во главе с организатором, подозреваемых в незаконном лишении свободы людей.