«По просьбе ССО». Источник NV в ГУР объяснил, почему разведка организовала выезд подозреваемому в коррупции «слуге народа» Трубицыну 1 июня, 12:29 NV Премиум VIP-беглец. Подозреваемый в коррупции киевский депутат «Слуги народа» Владислав Трубицин (Фото:Владислав Трубіцин (Фото:Владислав Трубіцин/Facebook))

Источник NV в ГУР объяснил, почему разведка организовала выезд подозреваемому в коррупции «слуге народа» Владиславу Трубицину по просьбе Сил спецопераций.

Письмо, на основании которого Владислав Трубицын смог оказаться за границей, Главное управление разведки (ГУР) написало по просьбе Сил специальных операций (ССО). Об этом NV рассказал один из представителей военной разведки на условиях анонимности. По его словам, ССО должны сами это подтвердить.

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Напоминаем, что в ГУР Минобороны подтвердили, что ведомство предоставляло подозреваемому в коррупции депутату Киевсовета Владиславу Трубицыну письмо с подписью руководителя ГУР Кирилла Буданова, благодаря которому депутат смог выехать из Украины.

В феврале 2022 года детективы НАБУ задержали Трубицына и еще пятерых его приспешников на получении 1,26 млн грн взятки. ВАКС арестовал его на два месяца — через несколько дней Трубицын вышел под залог в 15 млн гривен. Депутат получение взятки отрицал.

Ранее журналисты проекта Схемы выяснили, что Трубицын выехал за границу через пункт пропуска Рава-Русская вечером 13 мая на собственном автомобиле Mercedes S 600 с разрешения главы ГПСУ на основании письма от Буданова. Письмо датировано 27 января 2023 года.