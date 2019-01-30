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Тройное ДТП в Одесской области: погибли двое полицейских

Сегодня, 06:48
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npu.gov.ua

В ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси

Во вторник вечером, 29 января, в Одесской области на автодороге Одесса-Овидиополь столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили, в результате ДТП погибли два человека, еще четверо травмированы.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Одесской области, авария произошла около 19:00 возле Гребного канала.

"Установлено, что в ДТП погибли двое пассажиров маршрутного такси - молодой человек и девушка. Они оба – работники полиции", - говорится в сообщении.

Последствия тройного ДТП на трассе Одесса - Овидиополь

29 января 2019 года в Одесской области на трассе Одесса-Овидиополь столкнулись маршрутное такси, грузовой и легковой автомобили. Жертвами ДТП стали два человека, еще четверо травмированы.

npu.gov.ua

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в ночь на 29 января на трассе Одесса-Киев в районе населенных пунктов Гребенки и Таможня произошло тройное ДТП с участием грузовиков и легкового авто. Жертвами аварии стали два человека.

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