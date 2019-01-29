Тройное ДТП на трассе Киев-Одесса: столкнулись грузовики и легковушка, есть погибшие Сегодня, 11:30 752 Цей матеріал також доступний українською НПУ Водитель и пассажир легковушки погибли НПУ

В ночь на 29 января на трассе Одесса-Киев в районе населенных пунктов Гребенки и Таможня произошло тройное ДТП с участием грузовиков и легкового авто.

По данным полиции, водитель Volkswagen Passat столкнулся с грузовиком ДАФ. После этого произошло столкновение еще с одним грузовиком Mercedes под управлением гражданина другого государства.

В результате ДТП 33-летний водитель и пассажир легковой машины погибли на месте аварии, еще один пассажир получил травму головы.

Водитель-иностранец Mercedes с телесными повреждения доставлен в больницу.