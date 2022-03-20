В Тростянце российские оккупанты бросили гранату в мирных жителей: двое погибших

20 марта, 15:09
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В Тростянце российские оккупанты бросили гранату в мирных жителей (Фото:Сумская областная прокуратура)

В Тростянце российские оккупанты бросили гранату в мирных жителей (Фото:Сумская областная прокуратура)

Российские захватчики бросили гранату в мирных жителей города Тростянец — погибли двое мужчин. Проводится досудебное расследование.

Об этом сообщили в Сумской областной прокуратуре. По данным следствия 18 марта 2022 года военнослужащие ВС РФ, применяя средства, запрещенные международным правом, на одной из улиц города Тростянец бросили гранату в людей. В результате взрыва погибли двое мужчин.

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Прокуратура проводит досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Тростянец временно остается под контролем российских войск, захватчики совершают в городе военные преступления, мародерствуют и терроризируют местное население.

Редактор: София Лазарова

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Теги:   Сумская область Взрыв гранаты Гранаты Война России против Украины

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