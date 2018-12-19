Троллинг, но хороший. Будапешт организовал курсы украинского языка для венгров Закарпатья Сегодня, 17:38 178 Цей матеріал також доступний українською День украинской письменности в венгерском Институте имени Ференца Ракоци II, на базе которого будут действовать курсы Фото: kmf.uz.ua

Правительство Венгрии начало вкладывать средства в повышение уровня владения украинским языком для этнических венгров, живущих на Закарпатье, рассказал на встрече с журналистами представитель венгерского правительства, уполномоченный министра по сотрудничеству приграничных регионов Венгрии и Украины Иштван Грежа.

Создание условий для изучения украинского языка венграми

По словам Грежы, запись на курсы началась на прошлой неделе, сами курсы стартуют уже с января, а количество мест ограничено. О перспективах изучения венграми Закарпатья украинского языка идет речь в сюжете Радио НВ.

"Учитывая ситуацию, которая сложилась в отношениях наших стран, я предложил организовать курсы украинского языка для закарпатских венгров. Параллельно будут действовать и курсы венгерского языка для закарпатцев. Через двое суток после объявления набора на курсы украинского на них записались более 300 венгров Закарпатья. Эти курсы - жест. Если украинское правительство думает, что закарпатские венгры не знают украинского языка, тогда давайте создадим условия, чтобы люди изучили его", - отметил уполномоченный венгерского министра.

Через двое суток после объявления набора на курсы украинского на них записались более 300 венгров Закарпатья

Для изучения украинского языка этническими венграми действительно не было создано условий, заявил накануне на брифинге глава Общества венгерской культуры Закарпатья Василий Брензович. За 27 лет государство не издало ни одного венгерско-украинского словаря, не хватает учебников и учителей украинского языка.

"Власть не сделала ничего, чтобы жители Береговского и Виноградовского районов хотя бы могли смотреть телевидение на украинском языке. Мы писали письма Национальному комитету по телевидению, чтобы они поставили ретрансляторы. Они не поставили и не желают этого сделать. И поэтому жители Береговского и Виноградовского районов, в основном, венгры, не могут смотреть украинское телевидение", - подчеркнул Брензович.

Троллинг официального Будапешта

Официальный Будапешт действительно признает, что часть венгров Украины не говорят на украинском по тем или иным причинам. Но позиция следующая: надо владеть языком государства, в котором живешь. Кроме того, правительство Венгрии продолжает дебаты по языковому вопросу, отметил в комментарии Радио НВ политолог, аналитик венгерского вопроса на Закарпатье Дмитрий Тужанский. Поэтому идея бесплатных курсов украинского языка для этнических венгров позволит испытать еще и такую модель решения ситуации. Эту идею они также лоббируют в переговорах с Министерством образования Украины. Мол, надо изменить методику преподавания.

Официальный Будапешт, венгерское правительство, первым сделало то, что должно было сделать украинское правительство

"Официальный Будапешт, венгерское правительство, первым сделало то, что должно было сделать украинское правительство. Я знаю даже идею этих бесплатных курсов украинского языка в местах компактного проживания венгров и не только венгров. Она обсуждалась в команде Лилии Гриневич как одна из идей в этой ситуации. Но взялись воплощать ее венгры, и пусть даже такой шаг официального Будапешта, похож несколько на троллинг, на PR-акцию, но он также хорош, как по мне", - считает Тужанский.

Курсы будут действовать на базе Закарпатского венгерского Института имени Ференца Ракоци II, который тоже финансируется венгерской стороной. Проект воплощает благотворительный фонд Genius, работающий на базе института.