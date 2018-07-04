Тройное убийство в Сумской области: местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле

В Сумской области убили трех жителей Запорожской области, которые планировали контрабандой вывезти в РФ запчасти к сельскохозяйственной технике.

В областной прокуратуре сообщили, что со 2 июля трое жителей Запорожской области, 1982, 1984 и 1978 года рождения перестали выходить на связь с родственниками.

В этот же день в Краснопольском районе обнаружили брошенные автомобили Renault Trafic и Volkswagen LT со следами крови и документами на имя пропавших. Вблизи найдено 11 стреляных гильз. В озере возле села Лозовое обнаружили большое количество мужской одежды с пулевыми отверстиями и следами крови, обувь и документы.

Следователи выяснили, что к исчезновению трех человек и завладению их имуществом причастны 41-летний житель пгт Краснополье и 36-летний сумчанин. Во время обысков в их автомобилях УАЗ 452Д и Аudi 100 полицейские нашли три золотые и одну серебряную цепочки, которые принадлежали пропавшим, пустые и полные бутылки из-под уксуса, гильзы и пули разного калибра. Кроме того, в одной из машин были разбиты два боковых и лобовое стекло, в салоне - многочисленные следы крови.

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Во время проведения обыска в доме одного из знакомых задержанного обнаружили запасные части к автотранспорту, которые предположительно перевозили пропавшие мужчины.

Тела пропавших жителей Запорожской области обнаружили 4 июля возле пгт Краснополье. Три трупа с огнестрельными ранениями были закопаны в поле, усеянном подсолнечником.

Задержанным готовится сообщение о подозрении по п.1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство трех человек из корыстных побуждений) УК Украины. Им грозит лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.