05 июля 2018, четверг

Тройное убийство в Сумской области: экс-милиционера и его сообщника взяли под стражу

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Иллюстративное фото
Фото: Pixabay

Иллюстративное фото

В четверг, 5 июля, Сумской суд арестовал двух подозреваемых в дерзком убийстве трех жителей Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Обоих подозреваемых взяли под стражу без права на залог сроком на 60 суток.

По ее словам, один из них - 41-летний житель Краснополья - раньше работал милиционером.

Напомним, что в Сумской области убили трех жителей Запорожской области, которые планировали контрабандой вывезти в РФ запчасти к сельскохозяйственной технике.

Мужчин 1982, 1984 и 1978 года застрелили. Их тела нашли закопанными на поле, усеянном подсолнечником, вблизи пгт Краснополье.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове