Тройное убийство в Сумской области: экс-милиционера и его сообщника взяли под стражу

В четверг, 5 июля, Сумской суд арестовал двух подозреваемых в дерзком убийстве трех жителей Запорожской области.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

Обоих подозреваемых взяли под стражу без права на залог сроком на 60 суток.

По ее словам, один из них - 41-летний житель Краснополья - раньше работал милиционером.

Напомним, что в Сумской области убили трех жителей Запорожской области, которые планировали контрабандой вывезти в РФ запчасти к сельскохозяйственной технике.

Мужчин 1982, 1984 и 1978 года застрелили. Их тела нашли закопанными на поле, усеянном подсолнечником, вблизи пгт Краснополье.