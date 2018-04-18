Тройное ДТП в Кривом Роге: в больнице умер один из пострадавших

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Водителю Mazda сообщили о подозрении

Водителю Mazda сообщили о подозрении

Количество жертв тройного ДТП в Кривом Роге возросло до девяти человек, в больнице умер один из пострадавших.

Об этом сообщил заведующий приемного отделения местной больницы Владимир Степанов, пишет Громадське

Информацию также подтвердил главный врач и заведующий отделением политравмы.

Как сообщает Униан со ссылкой на медика, умер 47-летний мужчина.

Он скончался в реанимации после оперативного вмешательства.

У мужчины были ушибы головы, переломы ребер и травма легких.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода Arcelor-Mittal, произошло 17 апреля в 5:53.

По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой автомобиль Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса.

Водителю Mazda сообщили о подозрении.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

События ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове