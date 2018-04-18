Тройное ДТП в Кривом Роге: в больнице умер один из пострадавших

Количество жертв тройного ДТП в Кривом Роге возросло до девяти человек, в больнице умер один из пострадавших.

Об этом сообщил заведующий приемного отделения местной больницы Владимир Степанов, пишет Громадське.

Информацию также подтвердил главный врач и заведующий отделением политравмы.

Как сообщает Униан со ссылкой на медика, умер 47-летний мужчина.

Он скончался в реанимации после оперативного вмешательства.

У мужчины были ушибы головы, переломы ребер и травма легких.

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля Mazda, маршрутного микроавтобуса и автобуса, который перевозил работников металлургического завода Arcelor-Mittal, произошло 17 апреля в 5:53.

По данным местных СМИ, во время движения маршрутки на мигающий желтый сигнал светофора перекресток проезжал легковой автомобиль Mazda, который протаранил общественный транспорт. Маршрутку отбросило на встречную полосу под колеса автобуса.

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Водителю Mazda сообщили о подозрении.