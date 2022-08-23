«Не так планировали оккупанты». Трофейный российский Тигр вывели на патрулирование Харькова — фото

23 августа, 19:25
23 августа Харьков празднует День города (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

23 августа Харьков празднует День города (Фото:Олег Синегубов/Telegram)

Трофейный российский Тигр вывели на патрулирование Харькова в День города, сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

«Российский Тигр в Харькове… но не так, как планировали оккупанты. В День города трофейная техника вышла на патрулирование», — написал он в Telegram.

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23 августа Харьков празднует День города, ему исполняется 368 лет. Также в этот день в Украине отмечают День государственного флага.

Видео дня

С сегодняшнего вечера в Харькове начинается усиленный комендантский час. Он продлится с 19:00 23 августа до 07:00 25 августа. Будет запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или транспортом.

https://www.youtube.com/embed/t6opD_8qhSI
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Харьков Тигр Олег Синегубов

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