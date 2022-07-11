Трофейный Панцирь воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель 11 июля, 16:16 Панцирь С-1 (Фото:Минобороны Украины / Facebook)

Трофейный российский Панцирь-С1 уже сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель.

Об этом сообщает Минобороны Украины.

«Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь С-1 уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО», — говорится в сообщении.

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При этом у Украины есть 30-миллиметровые снаряды, которые подходят к этому вооружению.

«Теперь этот Панцирь воюет на стороне Украины и сбил первую вражескую цель», — сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов.

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