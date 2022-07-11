Трофейный Панцирь воюет на стороне Украины и уничтожил первую цель
Панцирь С-1 (Фото:Минобороны Украины / Facebook)
Трофейный российский Панцирь-С1 уже сражается на стороне Украины и уничтожил первую вражескую цель.
Об этом сообщает Минобороны Украины.
«Наши зенитчики успешно эксплуатируют трофейную технику. Захваченный украинскими военными в бою российский самоходный зенитно-ракетный пушечный комплекс Панцирь С-1 уже находится на боевом дежурстве сил отечественных ПВО», — говорится в сообщении.
При этом у Украины есть 30-миллиметровые снаряды, которые подходят к этому вооружению.
«Теперь этот Панцирь воюет на стороне Украины и сбил первую вражескую цель», — сказал спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.
Трофейная техника будет прикрывать гражданские и военные объекты от средств воздушного нападения российских оккупантов.
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