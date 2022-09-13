«Ленд-лиз» от РФ: как трофейные Грады и Орланы теперь работают в защиту Украины — видео НВ 13 сентября, 11:40 ВСУ используют брошенную оккупантами технику (Фото:Скриншот видео НВ)

Радиолокационные станции Зоопарк, комплекты беспилотников Орлан-10, РСЗО Град и многое другое оставляют российские захватчики, когда убегают от ВСУ.



Украинские военные во время контрнаступления отвоевывают не только оккупированную территорию, но и трофейную технику РФ, боеприпасы и амуницию захватчиков.

В Харьковской области украинским защитникам удалось захватить командно-штурмовую машину стоимостью более 600 тысяч долларов.

Видео дня

Кроме того, в руки бойцов ВСУ попали комплексы Орлан-10 вместе с наземными станциями, антеннами и документацией к ним.

Также на вооружении Украины работает новейший танк Т-72Б3 2016 года выпуска.

Какие еще виды оружия и техники удалось получить украинским защитникам — смотрите в подборке НВ:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.