Украинские пограничники возле Святогорска «затрофеили» БМП и БТР оккупантов 1 октября, 14:56 Трофеи военных (Фото:ГGСУ)

На Святогорском направлении Донецкой области пограничники захватили российские БМП-2 и БТР-82.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Технику немного поцарапали наши артиллеристы, но совсем скоро машины отремонтируют и поставят в строй украинской армии», — говорится в публикации.

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Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал военную технику, которую оккупанты бросали во время бегства из Харьковской области. Теперь ее будут использовать для будущих атак на российских военных.