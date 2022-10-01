Украинские пограничники возле Святогорска «затрофеили» БМП и БТР оккупантов

1 октября, 14:56
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Трофеи военных (Фото:ГGСУ)

Трофеи военных (Фото:ГGСУ)

На Святогорском направлении Донецкой области пограничники захватили российские БМП-2 и БТР-82.

Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Telegram.

«Технику немного поцарапали наши артиллеристы, но совсем скоро машины отремонтируют и поставят в строй украинской армии», — говорится в публикации.

Видео дня

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал военную технику, которую оккупанты бросали во время бегства из Харьковской области. Теперь ее будут использовать для будущих атак на российских военных.

https://www.youtube.com/embed/4aQ3aD5be2U
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Военная техника ГСЧС Война России против Украины трофеи

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