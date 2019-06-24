Боевики 34 раза обстреляли украинских военных на Донбассе: трое раненых Сегодня, 07:19 242 Цей матеріал також доступний українською Министерство обороны Украины Иллюстративное фото Министерство обороны Украины

За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил терористм 34 раза нарушили режим прекращения огня, восемь раз применив запрещенное оружие.

Как сообщает пресс-центр ООС, в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток с миномета калибра 120 мм боевики вели огонь вблизи Павлополя. Украинский позиции неподалеку Авдеевки четыре раза были обстреляны из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем. Окраины Водяного террористы пять раз обстреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Песков были зафиксированы обстрелы из автоматических гранатометов, а возле Марьинки — из ручного противотанкового гранатомета. Украинские позиции вблизи Старогнатовкм дважды попадали под огонь из минометов калибра 120 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Лебединского боевики стреляли из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Широкино террористы дважды обстреляли украинских военных из стрелкового оружия. Неподалеку Опытного украинские позиции попали под огонь из стрелкового оружия.



В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север из ручного противотанкового гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия боевики вели огонь вблизи Шумов. Окраины Пивденного попали под огонь из автоматических гранатометов. Неподалеку Майского террористы обстреляли украинские позиции из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия. В районе Новолуганского боевики пять раз вели огонь из артиллерии 152 мм, минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Неподалеку Майорска были зафиксированы обстрелы из автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Возле Новгородского террористы вели огонь из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Счастье украинские позиции попали под обстрел из автоматических гранатометов. Вблизи Светлодарска боевики обстреляли украинских военных из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов. Неподалеку Луганского террористы стреляли из гранатометов различных систем. Окраины Крымского трижды попадали под огонь из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В штабе добавили, что за прошедшие сутки трое украинских военнослужащих получили ранения.

По данным разведки, за минувшие сутки двое оккупантов были уничтожены и еще двое ранены.

С начала текущих суток было зафиксировано два обстрелы украинских позиций со стороны террористов: вблизи Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия и неподалеку Авдеевки из миномета калибра 120 мм.