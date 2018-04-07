Трое украинских школьников получили золотые медали на конкурсе научных разработок в Китае

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Украинские школьники на Beijing Youth Science Creation Competition
Фото: МОН

Украинские школьники на Beijing Youth Science Creation Competition

Трое украинских одиннадцатиклассников получили золотые медали на конкурсе научных разработок Beijing Youth Science Creation Competition в Китае.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

В ведомстве рассказали, что ученица Харьковской специализированной школы I-III ступеней № 162 Амилия Кириллова получила награду за проект Интегративный метод в нейроциркуляторной диагностике дистонии.

Киевские одиннадцатиклассники - ученица гимназии биотехнелогий №177 Даниэла Гайчук и Максим Палладин из специализированной школы №124 - награждены за командный проект Исследование содержания тяжелых металлов в растениях и их влияние на пирамидные нейроны в живых организмах.

Как известно, Beijing Youth Science Creation Competition - это конкурс научно-технических разработок, созданных молодежью, который ежегодно проходит в Университете академии наук Китая. В этом году разработки участников были представлены в четырех категориях: информатика, математика, зоология и биомедицина. Конкурс проходил 24 - 28 марта в Пекине.

Ранее сообщалось, что школьница из Львова благодаря своему изобретению примет участие в олимпиаде гениев в США.

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