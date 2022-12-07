Трое судей КСУ ушли в отставку 7 декабря, 14:14 Здание КСУ (Фото:КСУ / Facebook)

Конституционный суд Украины уволил трех судей. Они самостоятельно подали заявление об отставке.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Соответствующее решение было принято на специальном пленарном заседании Конституционного суда в среду, 7 декабря. С должности судей КСУ уволили Ирину Зовгороднюю, Сергея Саса и Игоря Слиденко.

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«По результатам заседания Конституционный суд Украины принял решение об удовлетворении указанных заявлений», — говорится в сообщении.

12 сентября президент Украины Владимир Зеленский сменил своего представителя в Конституционном суде. Теперь эту должность занимает Сергей Дембовский.