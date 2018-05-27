Трое правоохранителей пострадали, 10 человек задержаны. В полиции прокомментировали погром киосков на рынке в Киеве

Участвовали в погроме около 70 человек

В результате конфликта на рынке возле станции метро Лесная пострадало трое правоохранителей, 10 участников погрома доставили в Деснянский управления полиции.

Об этом сообщает полиция Киева.

В ведомстве уточнили, что несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, которого подозревают в избиении военного пенсионера. Также они устроили схватку с полицейскими, в частности бросали камни.

"Около 11:00 (27 мая - ред.) группа из примерно 60-70 человек начала крушить торговую точку", - сообщил начальник киевской милиции Андрей Крищенко.

Он добавил, что трое правоохранителей пострадали в результате столкновения.



"Полицейские вмешались в ситуацию и прекратили противоправные действия. В результате трое правоохранителей получили телесные повреждения, им оказывается медицинская помощь. Десять активных участников задержали и доставили в управление полиции. Сейчас следователи изучают записи видеонаблюдения, в том числе и те, что размещены в сети Интернет, поэтому действиям каждого доставленного предоставят правовую квалификацию", - сказал Корищенко.

Он также отметил, что следователи Деснянского управления полиции начали два уголовных производства: по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Проводятся первоочередные следственные действия.

Напомним, что в воскресенье, 27 мая, неизвестные разгромили киоски на рынке в районе метро Лесная в Киеве. Причиной стало избиение военного пенсионера продавцами накануне.