Трое работников ГСЧС погибли во время разминирования в Херсонской области
Работники ГСЧС проводили разминирование на освобожденных территориях (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)
В субботу, 24 декабря, в Херсонской области во время разминирования погибли три работника ГСЧС Житомирской области.
Прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ Сергей Куренный и младший сержант службы гражданской защиты, водитель автотранспортного отделения Дмитрий Краснощеков погибли на месте.
По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.
"Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины", - сообщили в ГСЧС.
Прощание с погибшими и похороны ориентировочно пройдут 27 декабря в Житомире.