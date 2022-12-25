Трое работников ГСЧС погибли во время разминирования в Херсонской области

25 декабря, 00:37
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Работники ГСЧС проводили разминирование на освобожденных территориях (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Работники ГСЧС проводили разминирование на освобожденных территориях (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

В субботу, 24 декабря, в Херсонской области во время разминирования погибли три работника ГСЧС Житомирской области.

Прапорщик службы гражданской защиты, водитель-сапер группы пиротехнических работ Сергей Куренный и младший сержант службы гражданской защиты, водитель автотранспортного отделения Дмитрий Краснощеков погибли на месте.

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По дороге в больницу от полученных травм скончался фельдшер-спасатель сержант службы гражданской защиты Алексей Сыч.

"Все трое самоотверженно служили в аварийно-спасательном отряде спецназначения ГУ ГСЧС Украины в Житомирской области и выполняли задачи по разминированию освобожденных от врага территорий Херсонщины", - сообщили в ГСЧС.

Прощание с погибшими и похороны ориентировочно пройдут 27 декабря в Житомире.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Херсонская область ГСЧС Разминирование Война в Украине Война России против Украины

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