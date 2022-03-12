Тероборона в Сумской области обезвредила три российских танка и артиллерийскую установку 12 марта, 01:37 Цей матеріал також доступний українською Российский танк (Фото:facebook.com/Zhyvytskyy)

Территориальная оборона в Сумской области обезвредила три вражеских танка и самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, были ликвидированы по меньшей мере два российских военных.

Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.



"16 -й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ», — написал он.

По данным Живицкого, ликвидированы по меньшей мере два российских военных.

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