Тероборона в Сумской области обезвредила три российских танка и артиллерийскую установку
Российский танк (Фото:facebook.com/Zhyvytskyy)
Территориальная оборона в Сумской области обезвредила три вражеских танка и самоходную артиллерийскую установку. Кроме того, были ликвидированы по меньшей мере два российских военных.
Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.
"16 -й день войны. Сумской район, наша тероборона голыми руками остановила 3 танка фашистской России и одну САУ», — написал он.
По данным Живицкого, ликвидированы по меньшей мере два российских военных.
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