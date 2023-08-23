Важный символичный шаг или лишние траты? Как украинцы отнеслись к замене герба СССР на трибуз на щите Родины-матери — опрос 23 августа, 10:24 Тризуб на щите Родины-матери в Киеве установили в начале августа (Фото:Сергей Окунев/NV)

67% украинцев положительно отнеслись к инициативе заменить советский герб СССР на украинский тризуб на щите монумента Родина-мать в Киеве.

Таковы результаты опроса, проведенного Фондом Деминициативы им. Илька Кучерива совместно с Центром Разумкова.

16% опрошенных отнеслись отрицательно, остальные — не определились со своим отношением или им безразлично. Положительное отношение самое высокое в западных областях Украины, а также среди украинцев молодого и среднего возраста.

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Несколько меньше таких положительных оценок на юге (42%) и востоке (57%) страны, а также среди людей старшего поколения (58%). Социологи отмечают, что даже в этих регионах и возрастах положительные оценки преобладают.

70% респондентов соглашаются, что замена герба СССР на тризуб на Родине-матери является важным событием, символизирующим борьбу Украины за свободу и разрыв с советским прошлым. Не согласны с этим около 17%.

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Опрос проводился с 9 по 15 августа. Было опрошено 2019 человек методом личного интервью во всех областях Украины, за исключением Донецкой, Луганской и оккупированных территорий юга стран. Статистическая погрешность не превышает 2,3%.

Летом 2022 года в Дії провели голосование относительно дальнейшей судьбы герба СССР на монументе Родина-мать. Почти все участники голосования пожелали заменить его на Герб Украины.

3 мая 2023-го Верховная Рада приняла закон, позволяющий демонтировать советские и имперские культурные памятники. 13 июля Государственная инспекция архитектуры и градостроительства выдала разрешение на замену герба СССР на щите монумента на украинский тризуб.

26 июля Минкульт сообщил, что начал процесс подготовки к демонтажу герба СССР с монумента. Все средства на работы предоставили меценаты, общая стоимость проекта оценивается в 28 миллионов гривен.

1 августа со щита Родины-матери сняли советский герб — серп и молот.

6 августа на щите установили тризуб.



