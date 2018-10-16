Тридцать сортов конопли. Как работает и c какими проблемами сталкивается Институт лубяных культур в Глухове

Институт лубяных культур Национальной академии аграрных наук расположен в Глухове Сумской области. Научная исследовательская станция выращивает лен и коноплю. В учреждении созданы 30 различных сортов. Институт, которому почти 100 лет, создает однодомные виды конопли, то есть те, которые имеют цветки мужского и женского пола. Такие культуры являются более экономически выгодными.

В интервью Радио НВ ученый и заведующий отдела маркетинга Института лубяных культур НААН в Глухове Олег Примаков рассказал, почему конопля без содержания наркотических веществ лучше для производства одежды и о подходе к легализации марихуаны.

Когда институт начал минимизировать содержание наркотических веществ?

В 1961 году было принята конвенция ООН, в которой говорится, что конопля является наркотическим веществом. Перед учеными встала задача создать сорт конопли с минимальным содержанием наркотических веществ. Процесс похож на создание компьютера. Первый сорт, который был более или менее без наркотических веществ, вывели в 1985 году.

Что имеется в виду под "более-менее наркотический"?

Есть определенные признаки стабильности содержания наркотических веществ. Признак однодомности должен оставаться в последующих поколениях этого растения. В процессе селекции с каждой популяцией кустов ненужную мутацию удаляли, и сорт стабилизировался. Это очень кропотливая, сложная, но интересная работа.

Это было в советские времена. А теперь что?

Когда Украина стала независимой, развитие института замедлилось. Все зависело от финансирования. Сейчас институт также занимается выводом медицинского вида конопли. Создание медицинских сортов может затянуться до 10 лет. В отношении бюджетного финансирования - ситуация пессимистическая, поэтому работаем на фанатизме.

Неужели вообще не финансируют? Конопля - одна из традиционных украинских культур

Такое впечатление, что наука сегодня не нужна Украине. По крайней мере такой вывод можно сделать из финансового обеспечения и зарплаты ученых.

А глуховская городская власть как-то помогала?

Мы не подчиняемся городу. Наша ценность в имидже для маленького городка. Поэтому власть сотрудничала с институтом, но финансовой помощи не оказывала. Нам не нужны советы, что делать, нам нужно финансирование. В институте собрано ядро ​​интеллектуального потенциала нашего города.

А на что вам не хватает?

На все. От принтерной бумаги до современных тракторов. Мы используем трактор МТЗ-80, которому уже более 30 лет. Это наша боль. Все это понимают, но ничего изменить не могут. Ученые нашего института участвовали в конкурсе среди научных учреждений инженерного направления и создали машину для уборки сахарного тростника на Кубе.

Касаемо создания безнакортичного сорта, то какое у него будущее?

Новые безнаркотических сорта - это Виктория, Ника, Гляна, глуховский сорт 51. Они более адаптивны к современным условиям.

Эти безнаркотические глуховские сорта - хозяйственные или медицинские?

Это все техническая конопля. У нас нет медицинских и наркотических сортов. Селекцией конопли в Украине занимаются и частные компании. Мне кажется, такие сорта там изобретут быстрее, чем у нас.

Зачем создавать сорта без содержания наркотических веществ?

Задача была поставлена ​​еще в 1961 году, так как конопля была запрещенной культурой, и чтобы сохранить производство, необходимо было создать безнаркотические сорта.

Наши предки знали, что из конопли можно получить много продуктов. Эти растения были в каждом дворе. Копоноли - это и волконо для изготовления одежды, технического волокна. Это и обувь, и еда. Конопля - это химическая промышленность. Конопля - это вещество для изготовления легких, но прочных материалов. Это также строительный материал, замена тяжелых деталей в автомобилестроении. Это практически безотходная культура.

Наркотическая конопля - это совсем другое измерение. Наркотические сорта конопли тоже могут иметь такое применение. Но техническая конопля имеет сравнительно высокий стебель, из которого можно получить волокно. Наркотические же имеют ответвления от стебля, поэтому неэффективны в изготовлении текстильной продукции.

Как лично вы относитесь к легализации марихуаны? Общеизвестно, что некоторые страны легализовали медицинские сорта, а кто-то - и так называемые рекреационные.

В некоторых странах негативное отношение к конопле возникло из-за постановления ООН 1961 года. Культуры надо разделить на два направления: конопля техническая как обычная сельскохозяйственная культура, и наркотическая, относящаяся к терапевтическим или лекарственным методам.

В легализации сегодня нет необходимости, так как можно создать сорта конопли с пониженным содержанием ТГК (тетрагидроканнабинола), а также с повышением содержанием КБД (каннабиноидов), который отвечает за медицинское направление. Каннабиноидов в растении конопли от 100 до 400 наименований. Нужно исследовать все эти соединения и использовать для здоровья человека.

А как конопля используются в медицинском направлении?

Ученые говорят, что каннабиноиды очень эффективно влияют на эмоциональное состояние. Они позволяют человеку психологически расслабиться.

Есть исследования, которые утверждают, что эпилептику каннабиноиды позволяют облегчить симптомы болезни. Эти соединения также позволяют снимать болевой синдром после операции. Они в определенной степени позволяют бороться с раковыми опухолями.

Что вы знаете о последних исследованиях каннабиноидов за границей?

В НАСА разработали программу: берут на орбиту некоторые виды конопли, чтобы показать на генетическом уровне смену каннабиноидных соединений в условиях невесомости.