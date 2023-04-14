Украинским военным передали первые две многофункциональные боевые лодки Trident 14 апреля, 12:51 Лодки Trident передали военным с трейлерами для транспортировки (Фото:Скриншот видео Сергей Притула/Facebook)

Силам обороны Украины передали две первые многофункциональные боевые лодки Trident. Их построили за донаты благотворительному фонду Сергея Притулы.

Об этом украинский волонтер и политик сообщил в четверг, 13 апреля.

Trident — лодка с 400-сильными двигателями длиной восемь метров, оборудованная интегрированными системами навигации, радиосвязи и эхолотом. Она может перевозить до 12 человек десанта со скоростью более 44 морских узлов (около 80 км/ч).

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По словам Притулы, их построили на одном из украинских судостроительных предприятий, а к разработке привлекли шесть. Общая стоимость проекта — 10 093 256 гривен.

Лодки передали военным с трейлерами для транспортировки. На каждом судне хотят установить по два пулемета Browning.