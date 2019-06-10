Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере Сегодня, 13:42 Цей матеріал також доступний українською Marcelo Leal/Unsplash Большинство детей уже отправили домой Marcelo Leal/Unsplash

В детском лагере в селе Репужинцы Черновицкой области с признаками отравления были госпитализированы около 30 детей.



Большинство из них уже отправили домой. Врачи выясняют причины инцидента. Состояние здоровья детей удовлетворительное, сообщила в комментарии Радио НВ исполняющая обязанности директора государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Министерства Здравоохранения Украины Наталья Гопко. По ее словам, отравление детей удалось локализовать.

Отравление детей удалось локализовать

«Общее количество пострадавших у нас 31 человек, двое из которых взрослые. Сейчас все чувствуют себя хорошо. Те, кто госпитализирован в Кицманские районные больницы, госпитализация проведена с целью медицинского наблюдения и изоляции пациентов, а не по состоянию. Их состояние позволял получать амбулаторное лечение или медицинское наблюдение. Но в связи с тем, что этих детей не было возможности направить домой, они находятся в больнице, состояние их удовлетворительное», — сообщила Гопко.

Причина отравлений

Основная причина отравлений — это пренебрежение нормами гигиены в столовых и неправильное хранение продуктов. В большинстве государственных детских лагерей до сих пор существуют эти проблемы, рассказала в комментарии Радио НВ адвокат Татьяна Лежух-Вовк.

В большинстве случаев родителям невозможно получить компенсацию от государства

По ее словам, в большинстве случаев родителям невозможно получить компенсацию от государства. Однако, иногда виноваты и сами родители, добавила эксперт.

«Здесь равная абсолютно бывает вина. Здесь еще есть такой момент: иногда к детям приезжают родители и пытаются привезти что-то вкусненькое, и тоже привозят продукты ненадлежащего качества. Есть три главные причины: ненадлежащего качества продукты, которые поставляются поставщиками в сам лагерь, ненадлежащие исполнение обязанностей персонала лагеря и сами родители», — отметила Лежух-Вовк.

Нуждаются в модернизации

90% государственных детских лагерей нуждаются в модернизации. Большинство из них не ремонтировались с советских времен, объяснил в комментарии Радио НВ бывший заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.

Столовые не оборудованы новыми холодильниками для нормального хранения продуктов

Столовые не оборудованы новыми холодильниками для нормального хранения продуктов, а в душевых и санузлах — антисанитария. По словам Протаса, такая ситуация сложилась из-за устаревшего законодательства.

«Сегодня никто за это не отвечает. Во времена, когда была Санепидслужба, также были отравления, также детки страдали, но там хотя бы была ответственность: увольняли санитарных врачей, наказывали, выговоры объявляли, штрафовали — то есть какая-то была процедура. Она, возможно, была эффективна не на 100%, но она была. А сегодня нет никакой. То есть на сегодня эти 30 детей не получат компенсацию, в отличие от европейских стран», — отметил Протас.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 600 миллионов людей в мире ежегодно заболевают из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 миллионов — умирают.

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в свои социальной сети в Facebook советует заботиться о гигиене, свежесть продуктов и правильное приготовление, чтобы уберечься от отравлений.