Тридцать пострадавших. Что привело к массовому отравлению детей в летнем лагере
В детском лагере в селе Репужинцы Черновицкой области с признаками отравления были госпитализированы около 30 детей.
Большинство из них уже отправили домой. Врачи выясняют причины инцидента. Состояние здоровья детей удовлетворительное, сообщила в комментарии Радио НВ исполняющая обязанности директора государственного учреждения Черновицкий областной лабораторный центр Министерства Здравоохранения Украины Наталья Гопко. По ее словам, отравление детей удалось локализовать.
«Общее количество пострадавших у нас 31 человек, двое из которых взрослые. Сейчас все чувствуют себя хорошо. Те, кто госпитализирован в Кицманские районные больницы, госпитализация проведена с целью медицинского наблюдения и изоляции пациентов, а не по состоянию. Их состояние позволял получать амбулаторное лечение или медицинское наблюдение. Но в связи с тем, что этих детей не было возможности направить домой, они находятся в больнице, состояние их удовлетворительное», — сообщила Гопко.
Причина отравлений
Основная причина отравлений — это пренебрежение нормами гигиены в столовых и неправильное хранение продуктов. В большинстве государственных детских лагерей до сих пор существуют эти проблемы, рассказала в комментарии Радио НВ адвокат Татьяна Лежух-Вовк.
По ее словам, в большинстве случаев родителям невозможно получить компенсацию от государства. Однако, иногда виноваты и сами родители, добавила эксперт.
«Здесь равная абсолютно бывает вина. Здесь еще есть такой момент: иногда к детям приезжают родители и пытаются привезти что-то вкусненькое, и тоже привозят продукты ненадлежащего качества. Есть три главные причины: ненадлежащего качества продукты, которые поставляются поставщиками в сам лагерь, ненадлежащие исполнение обязанностей персонала лагеря и сами родители», — отметила Лежух-Вовк.
Нуждаются в модернизации
90% государственных детских лагерей нуждаются в модернизации. Большинство из них не ремонтировались с советских времен, объяснил в комментарии Радио НВ бывший заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас.
Столовые не оборудованы новыми холодильниками для нормального хранения продуктов, а в душевых и санузлах — антисанитария. По словам Протаса, такая ситуация сложилась из-за устаревшего законодательства.
«Сегодня никто за это не отвечает. Во времена, когда была Санепидслужба, также были отравления, также детки страдали, но там хотя бы была ответственность: увольняли санитарных врачей, наказывали, выговоры объявляли, штрафовали — то есть какая-то была процедура. Она, возможно, была эффективна не на 100%, но она была. А сегодня нет никакой. То есть на сегодня эти 30 детей не получат компенсацию, в отличие от европейских стран», — отметил Протас.
По данным Всемирной организации здравоохранения, более 600 миллионов людей в мире ежегодно заболевают из-за потребления пищи, которая была заражена бактериями, вирусами, паразитами, токсинами или химическими веществами. Около 420 миллионов — умирают.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун в свои социальной сети в Facebook советует заботиться о гигиене, свежесть продуктов и правильное приготовление, чтобы уберечься от отравлений.